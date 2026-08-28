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tafsir: Al-Mursalat 77:3
Al-Mursalat
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا
۟ۙ
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas-luasnya,
1
Tafsir
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Pelajaran
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Qiraat
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل.