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tafsir: Al-Mursalat 77:23
Al-Mursalat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرْنَا ۖۗ
فَنِعْمَ
الْقٰدِرُوْنَ
۟
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.
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[
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣)
] ئێمه ئهندامهكانی لهشی مرۆڤمان ڕێكخستووهو تهقدیرمان كردووه، وه باشترین تهقدیركار خوای گهورهیه.