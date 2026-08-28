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tafsir: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذٰلِكَ
نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِیْنَ
۟
Demikianlah Kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 77:17 hingga 77:18
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.