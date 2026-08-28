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tafsir: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِیْنَ
۟
Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) orang-orang yang datang kemudian.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ ٱلۡـَٔاخِرِینَ ١٧﴾ مِمَّنْ كَذَّبُوا كَكُفَّارِ مَكَّة فَنُهْلِكهُمْ