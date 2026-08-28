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tafsir: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
اَلَمْ
نُهْلِكِ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
Bukankah telah Kami binasakan orang-orang yang dahulu?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ألم نهلك الأولين"
، يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم.