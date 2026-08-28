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tafsir: Al-Mursalat 77:15
Al-Mursalat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)
] ههڕهشهی سهخت، یان دۆڵێك له دۆزهخدا بۆ ئهو كهسانهی كه ئهو ڕۆژهیان بهدرۆ زانیوهو باوهڕیان پێ نهكردووه.