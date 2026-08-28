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tafsir: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِاَیِّ
یَوْمٍ
اُجِّلَتْ
۟ؕ
(Niscaya dikatakan kepada mereka), "Sampai hari apakah ditangguhkan (azab orang-orang kafir itu)?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأجلت للحكم بينها وبين أممها،
ولهذا قال:
{ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ }
استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل.