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Luqman
9
31:9
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ٩
خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا ؕ
وَعْدَ
اللّٰهِ
حَقًّا ؕ
وَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ
۟
mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.
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