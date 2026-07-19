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Luqman
24
31:24
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ٢٤
نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًۭا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍۢ ٢٤
نُمَتِّعُهُمْ
قَلِیْلًا
ثُمَّ
نَضْطَرُّهُمْ
اِلٰی
عَذَابٍ
غَلِیْظٍ
۟
Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam azab yang keras.
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