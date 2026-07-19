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Luqman
21
31:21
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ٢١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمُ
اتَّبِعُوْا
مَاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
قَالُوْا
بَلْ
نَتَّبِعُ
مَا
وَجَدْنَا
عَلَیْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ
اَوَلَوْ
كَانَ
الشَّیْطٰنُ
یَدْعُوْهُمْ
اِلٰی
عَذَابِ
السَّعِیْرِ
۟
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah!" Mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka (akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala (neraka)?
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
A Siddiqui
Mengikuti
5 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 40:42, 12:108, 35:6, 16:125, 10:25, 31:21
Which invitations did you accept today?
Which invitations did you reject?
Which invitations did you give today?
and which invitations did you forget?
Every day, we are accepting and rejecting invitations without even being aware that we were invited to something.
Every day we are accepting and rejecting invitations without considering who, or where, these invitations are coming from.
Every day we have invitations that we should be giving to ...
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56
25
Sirotum Daud
Mengikuti
19 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 18:32-35, 67:15-18, 67:5, 31:18-21
It's one of those great days where it feels like everything you sought after is beginning to look as though it's falling into place. You look back at every piece that made today what it was and start to think, "I did this, it was me. If I hadn't taken the steps I did, I wouldn't be where I am right now". It's a type of attitude that assumes everything you had was earned, and it begins to shape you. It's either your way or the wrong way; if you do...
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