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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 66
Al-Ankabut
66
29:66
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ٦٦
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦
لِیَكْفُرُوْا
بِمَاۤ
اٰتَیْنٰهُمْ ۙۚ
وَلِیَتَمَتَّعُوْا ۥ
فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ
۟
Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan silahkan mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).
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