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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 60
Al-Ankabut
60
29:60
وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ٦٠
وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍۢ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٠
وَكَاَیِّنْ
مِّنْ
دَآبَّةٍ
لَّا
تَحْمِلُ
رِزْقَهَا ۗۖ
اَللّٰهُ
یَرْزُقُهَا
وَاِیَّاكُمْ ۖؗ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
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