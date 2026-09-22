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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 59
Al-Ankabut
59
29:59
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ٥٩
ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩
الَّذِیْنَ
صَبَرُوْا
وَعَلٰی
رَبِّهِمْ
یَتَوَكَّلُوْنَ
۟
(yaitu) orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.