Всевышний обратился к верующим, которые уверовали в Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «Моя земля обширна, и если вам мешают поклоняться своему Господу в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, где люди поклоняются одному Аллаху. На свете есть много стран, в которых вы можете поклоняться Аллаху, но Бог у вас - один. Очень скоро смерть доберется до вас, и тогда вы вернетесь к своему Господу, который щедро вознаградит каждого, кто поклонялся Ему надлежащим образом, исповедовал правильные воззрения и вершил добрые деяния. Он позволит им поселиться в высоких горницах и великолепных дворцах, в которых собрано все, чем наслаждаются души и упиваются взоры, и они пребудут там вечно. Как прекрасны горницы, расположенные посреди изумительных райских садов! Воистину, они достанутся в награду тем, кто терпеливо поклонялся своему Господу и полагался на Его поддержку. Для того чтобы терпеливо поклоняться Аллаху, человек должен бросить все силы на выполнение своих обязанностей и великую борьбу против сатаны, который непрестанно призывает людей отказаться от выполнения хотя бы части этих обязанностей. Для того чтобы правильно уповать на Аллаха, правоверный должен искренне полагаться на Него и не сомневаться в том, что Он поможет ему претворить в жизнь и довести до конца задуманные начинания. Безусловно, терпеливое поклонение Аллаху подразумевает упование на Него, но, несмотря на это, Всевышний Господь особо подчеркнул необходимость упования, потому что без этого качества человек не сможет придерживаться Его повелений и запретов надлежащим образом.