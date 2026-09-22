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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 56
Al-Ankabut
56
29:56
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ٥٦
يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ٥٦
یٰعِبَادِیَ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْۤا
اِنَّ
اَرْضِیْ
وَاسِعَةٌ
فَاِیَّایَ
فَاعْبُدُوْنِ
۟
Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Sungguh, bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku (saja).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.