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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 54
Al-Ankabut
54
29:54
يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٥٤
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٤
یَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ؕ
وَاِنَّ
جَهَنَّمَ
لَمُحِیْطَةٌ
بِالْكٰفِرِیْنَ
۟ۙ
Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
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