О Мухаммад! Если бы ты знал грамоту, то приверженцы лжи могли бы предположить, что ты изучаешь прежние Писания и даже переписываешь их. Однако это не так, потому что сие славное Писание является снизошедшим на твое сердце откровением. Ты бросил вызов красноречивым поэтам и своим заклятым врагам и предложил им сочинить нечто подобное этому откровению или хотя бы части этого откровения, но они оказались неспособны ответить на твой вызов. Более того, они даже не пробовали принять этот вызов, потому что осознавали совершенство и изящность коранических аятов. Они прекрасно понимали, что человеческая речь не может сравниться с изумительной речью этого Писания. Всевышний подчеркнул это, сказав: