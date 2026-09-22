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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 43
Al-Ankabut
43
29:43
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ٤٣
وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ٤٣
وَتِلْكَ
الْاَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ ۚ
وَمَا
یَعْقِلُهَاۤ
اِلَّا
الْعٰلِمُوْنَ
۟
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
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Tafsir Fathul Majid
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