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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 42
Al-Ankabut
42
29:42
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ٤٢
إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٢
اِنَّ
اللّٰهَ
یَعْلَمُ
مَا
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
مِنْ
شَیْءٍ ؕ
وَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ
۟
Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.
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