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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 41
Al-Ankabut
41
29:41
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
الَّذِیْنَ
اتَّخَذُوْا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
اَوْلِیَآءَ
كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ
اِتَّخَذَتْ
بَیْتًا ؕ
وَاِنَّ
اَوْهَنَ
الْبُیُوْتِ
لَبَیْتُ
الْعَنْكَبُوْتِ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.
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