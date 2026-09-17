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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 35
Al-Ankabut
35
29:35
ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون ٣٥
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٣٥
وَلَقَدْ
تَّرَكْنَا
مِنْهَاۤ
اٰیَةً
بَیِّنَةً
لِّقَوْمٍ
یَّعْقِلُوْنَ
۟
Dan sungguh, tentang itu telah Kami tinggalkan suatu tanda yang nyata
1
bagi orang-orang yang mengerti.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.