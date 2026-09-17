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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 3
Al-Ankabut
3
29:3
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
الَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ
فَلَیَعْلَمَنَّ
اللّٰهُ
الَّذِیْنَ
صَدَقُوْا
وَلَیَعْلَمَنَّ
الْكٰذِبِیْنَ
۟
Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.
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