Всевышний поведал о несчастных, которые будут лишены добра и будут вкушать зло. Это будут неверующие, которые отвергли Божьих посланников и пророческие послания. Они не предполагали о том, что встретятся со своим Господом, и думали исключительно о мирской жизни. Они не опасались того, что им придется пожинать плоды своих злодеяний, и это подталкивало их к совершению грехов и многобожию. Они не совершили ни единого поступка ради обретения Божьей милости, и поэтому Всевышний Аллах возвестил, что они потеряли надежду на Его милость. А если бы это было не так, если бы они надеялись на милость своего Господа, то непременно совершали бы благие поступки ради этого. Поэтому мусульманин должен знать, что отчаяние в милости Аллаха является одним из самых опасных заблуждений. Оно проявляется в двух формах: неверующие могут отчаяться в Божьей милости, потому что вообще не пытаются приблизиться к своему Господу, а верующие грешники могут отчаяться в ней по причине множества преступлений и грехов, которые вселяют в их сердца печаль и лишают их светлой надежды. И если люди будут обладать перечисленными выше качествами, то их постигнет мучительное и болезненное наказание. В предыдущих и последующих аятах упоминается о препирательстве соплеменников Ибрахима со своим пророком, а этим откровением Всевышний Господь опроверг утверждения упрямых неверующих. Аллаху же об этом известно лучше!