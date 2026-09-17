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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 20
Al-Ankabut
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلْ
سِیْرُوْا
فِی
الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا
كَیْفَ
بَدَاَ
الْخَلْقَ
ثُمَّ
اللّٰهُ
یُنْشِئُ
النَّشْاَةَ
الْاٰخِرَةَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
عَلٰى
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟ۚ
Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir.
1
Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
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