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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 15
Al-Ankabut
15
29:15
فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين ١٥
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَصْحَـٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٥
فَاَنْجَیْنٰهُ
وَاَصْحٰبَ
السَّفِیْنَةِ
وَجَعَلْنٰهَاۤ
اٰیَةً
لِّلْعٰلَمِیْنَ
۟
Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan Kami jadikan (peristiwa) itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.