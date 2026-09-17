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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Ankabut Ayah 11
Al-Ankabut
11
29:11
وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين ١١
وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ ١١
وَلَیَعْلَمَنَّ
اللّٰهُ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَلَیَعْلَمَنَّ
الْمُنٰفِقِیْنَ
۟
Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.
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