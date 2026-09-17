[ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ ] وه ئهوانهی كه پێش ئێستا ئاواتهخواز بوون خوای گهوره وهكو ئهوی بهمانیش ببهخشیایه [ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ] (وَيْكَأَنَّ) به مانای هاوار بۆ خۆت و ئایا نازانى دێت، ئهیانووت: هاوار بۆ خۆت بزانه، یان ئایا نابینی كه خوای گهوره ڕزقی خۆی فراوان ئهكات بۆ ههر كهسێك كه ویستی لێ بێت له بهندهكانی، وه ویستیشی لێ بێت كهمی ئهكاتهوه (دهوڵهمهندى و ههژارى بهڵگه نیه لهسهر رهزامهندى و توڕه بوون و خۆشهویستى و رق لێبوونى خواى گهوره) [ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ] ئهگهر خوای گهوره نیعمهتی خۆی نهڕژاندایه بهسهرمانداو ڕهحمی پێ نهكردینایه [ لَخَسَفَ بِنَا ] ئهوه ئێمهیشی لهگهڵ (قارون)دا ئهبرده ناخی زهوی، چونكه ئێمه ئاواتمان بهو خواست [ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) ] هاوار بۆ خۆت بزانه، یان ئایا نابینی كه خوای گهوره كافران سهرفرازو سهركهوتوو ناكات.