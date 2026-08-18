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tafsir: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
اِنِّیْ
قَتَلْتُ
مِنْهُمْ
نَفْسًا
فَاَخَافُ
اَنْ
یَّقْتُلُوْنِ
۟
Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku.
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[
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی پهروهردگار من كاتی خۆی كهسێكم لێ كوشتوون [
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣)
] وه لهوه ئهترسێم كه ئهوانیش من بكوژنهوهو تۆڵهم لێ بسهنن.