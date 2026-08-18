Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
اُسْلُكْ
یَدَكَ
فِیْ
جَیْبِكَ
تَخْرُجْ
بَیْضَآءَ
مِنْ
غَیْرِ
سُوْٓءٍ ؗ
وَّاضْمُمْ
اِلَیْكَ
جَنَاحَكَ
مِنَ
الرَّهْبِ
فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ
مِنْ
رَّبِّكَ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
وَمَلَاۡىِٕهٖ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَوْمًا
فٰسِقِیْنَ
۟
Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih (bercahaya) tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan engkau pertunjukkan) kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موعجيزهيهكى ترى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
] وه دهستت بخهره ناو ملوانی قهمیسهكهتهوه [
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
] كه دهستت دهرئهكهی زۆر سپی و جوانهو وهكو مانگى چوارده دهدرهوشێتهوه، ئهمهیش موعجیزهیهكی تره (موسى -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی كهسێكی ئهسمهر بووه وهكو له بوخاریدا هاتووه) [
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
] بهبێ ئهوهی كه بهڵهك یاخود گهڕوگول بێت [
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
] وه كه ترسایت ههردوو دهستت كۆبكهوهو بیخهره سهر دڵت ترست نامێنێت و دڵئارام دهبیت (كه فیرعهونى ببینیایه دهترسا بهڵام كه واى دهكرد خواى گهوره ترسى دهخسته دڵى فیرعهونهوهو فیرعهون زۆر له موسى دهترساو وهكو گوێدرێژ میزى دهكرده ژێر خۆى) [
فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
] ئهمه دوو بهڵگهو حوجهو موعجیزهیه له پهروهردگارتهوه بۆ تۆ تا بڕۆی بۆ لای فیرعهون و دهسهڵاتدارانى [
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢)
] بهڕاستی ئهوان قهومێك بوون له گوێڕایهڵى خواى گهوره دهرچوو بوون.