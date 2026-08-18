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tafsir: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتْ
اِحْدٰىهُمَا
یٰۤاَبَتِ
اسْتَاْجِرْهُ ؗ
اِنَّ
خَیْرَ
مَنِ
اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِیُّ
الْاَمِیْنُ
۟
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."
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[
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
] یهكێك له كچهكان وتی: ئهی باوكه به كرێی بگره تا شوانیمان بۆ بكات [
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
] بهڕاستی ئهمه باشترین كهسه كه تۆ به كرێی ئهگری، لهبهر ئهوهی زۆر بههێزو ئهمینه، باوكى وتى: چۆن دهزانیت؟ وتى: بههێزه چونكه بینیمان چۆن بهردى سهر بیرهكهى لابردو له بیرهكه ئاوی بۆمان دهركردو ئاوی ئاژهڵهكانیدا، وه كهسێكی زۆر ئهمینیشه، لهبهر ئهوهی كه چووم به دوایدا موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه ئهڕۆی و پێى وتم: ئهگهر ڕێیهكهم ههڵه كرد بهردێك تێگره دهزانم و لهوێوه دهڕۆم، نهك كچهكه له پێشهوه بڕوات و ئهم له دوایهوه بڕوات، بۆیه وتی: كهسێكی زۆر ئهمینه.