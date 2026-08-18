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tafsir: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
رَجُلٌ
مِّنْ
اَقْصَا
الْمَدِیْنَةِ
یَسْعٰی ؗ
قَالَ
یٰمُوْسٰۤی
اِنَّ
الْمَلَاَ
یَاْتَمِرُوْنَ
بِكَ
لِیَقْتُلُوْكَ
فَاخْرُجْ
اِنِّیْ
لَكَ
مِنَ
النّٰصِحِیْنَ
۟
Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa! Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah (dari kota ini), sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."
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[
وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى
] دوای ئهوهی ههواڵ گهیشتهوه به فیرعهون كه ئهو پیاوه (قيبطي)يهی دوێنێ كوژراوه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كوشتوویهتی، ئهوانیش پیلانیان دانا بۆ ئهوهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن، پیاوێك لهوپهڕو له دوورترین شوێنی شارهوه به خێرایی هات و رێگایهكى نزیكترى گرتهبهرو زووتر گهیشت [
قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
] وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهو دهسهڵاتدارانه ڕاوێژیان كردووهو پیلانیان داناوه بۆ كوشتنت [
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠)
] تۆ له میصر دهرچۆ من بهڕاستی ئامۆژگاریكارو دڵسۆزی تۆم.