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tafsir: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
Ini ayat-ayat Kitab (Al-Qur`an) yang jelas (dari Allah).
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hizi ni aya za Qur’ani niliyokuteremshia, ewe Mtume, yenye kufafanua kila kile ambacho waja wanakihitajia katika ulimwengu wao na Akhera yao.