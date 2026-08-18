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tafsir: Al-Qasas 28:19
Al-Qasas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّاۤ
اَنْ
اَرَادَ
اَنْ
یَّبْطِشَ
بِالَّذِیْ
هُوَ
عَدُوٌّ
لَّهُمَا ۙ
قَالَ
یٰمُوْسٰۤی
اَتُرِیْدُ
اَنْ
تَقْتُلَنِیْ
كَمَا
قَتَلْتَ
نَفْسًا
بِالْاَمْسِ ۖۗ
اِنْ
تُرِیْدُ
اِلَّاۤ
اَنْ
تَكُوْنَ
جَبَّارًا
فِی
الْاَرْضِ
وَمَا
تُرِیْدُ
اَنْ
تَكُوْنَ
مِنَ
الْمُصْلِحِیْنَ
۟
Maka ketika dia (Musa) hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia (musuhnya) berkata, "Wahai Musa! Apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."
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[
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ
] كاتێك كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ویستی بڕوات لهو (قيبطي)يه بدات كه ئهیهوێ زوڵم له بهنی ئیسرائیلییهكه بكات كه بهنی ئیسرائیلییهكه داوای فریاكهوتنی لێ كرد [
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
] كه (قيبطي)يهكه دوژمنی موسى و -
صلی الله علیه وسلم
- دوژمنی كابرای بهنی ئیسرائیلیش بوو، موسى -
صلی الله علیه وسلم
- چووه پێشهوه بۆی [
قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ
] كابرای بهنی ئیسرائیلی له لاوازى و بێدهسهڵاتیدا وایزانی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ئهم دێت و لهم دهدات، وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهتهوێ من بكوژی ههروهكو چۆن دوێنێ كهسێكت كوشت، لهوێدا یهكسهر ئاشكرای كرد كه ئهو كوژراوهی هۆزى فیرعهون دوێنێ كوژراوه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كوشتوویهتى (كهس نهیدهزانى بهڵام ئاشكراى كردو پیاوه (قيبطي)يهكه رۆیشت و ههواڵهكهى گهیانده فیرعهون) [
إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
] وه وتى: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كه تۆ خهڵكى ئهكوژی و له خهڵكى ئهدهیت تهنها مهبهستت ئهوهیه كه خۆت بهسهر خهڵكیدا زاڵ بكهی لهسهر زهوی [
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩)
] وه تۆ ناتتهوێ لهسهر زهویدا چاكسازی له نێوان خهڵكیدا بكهیت.