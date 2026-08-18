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tafsir: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَاۤ
اَنْعَمْتَ
عَلَیَّ
فَلَنْ
اَكُوْنَ
ظَهِیْرًا
لِّلْمُجْرِمِیْنَ
۟
Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku! Karena nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنۡعَمۡتَ﴾ بِحَقِّ إنْعَامك ﴿عَلَیَّ﴾ بِالْمَغْفِرَةِ اعْصِمْنِي ﴿فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِیرࣰا﴾ عَوْنًا ﴿لِّلۡمُجۡرِمِینَ ١٧﴾ الْكَافِرِينَ بَعْد هَذِهِ إنْ عَصَمْتنِي