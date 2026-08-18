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tafsir: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
اَشُدَّهٗ
وَاسْتَوٰۤی
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
Dan setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных способностей в возрасте около сорока лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Он вознаграждает тех, кто искренне поклоняется Ему и делает добро Его творениям. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует им знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали о совершенстве его набожности и добродетели.