Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
اَشُدَّهٗ
وَاسْتَوٰۤی
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
Dan setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا دهبێت به پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى
] وه كاتێك كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بالغ بوو وه پێگهیشت و دروست كردنی ڕێك و دامهزراو بوو [
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
] حوكممان پێی بهخشی واته: پێغهمبهرایهتی، وه تێگهیشتن له دین و زانیاریمان پێی بهخشی [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤)
] وه بهم شێوازه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه ههروهكو چۆن پاداشتی دایكی موسامان دایهوه.