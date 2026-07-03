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003

3. Surah Ali 'Imran

Keluarga Imran

Bacalah dan dengarkan Surah Ali 'Imran dengan terjemahan, tafsir, pembacaan audio, arti kata demi kata, dan transliterasi. Diterjemahkan oleh Burhan Muhammad-Amin.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
‌چه‌ند پیتێك له سه‌ره‌تای هه‌ندێ له سووره‌ته‌كانی قورئاندا هاتوون ژماره‌یان (١٤) پیته‌، نیوه‌ی كۆی پیته‌كانی زمانی عه‌ره‌بین، بۆ سه‌لماندنی (اعجاز) و مه‌زنی و گرنگی قورئان كه له توانای هیچ كه‌سدا نیه به‌و پیتانه كتێبێكی ئاوا بێ وێنه دابنێت، به‌راده‌یه‌ك هه‌تا ئه‌گه‌ر هه‌موو گرۆی ئاده‌میزاد و په‌ری كۆببنه‌وه بۆ ئه‌و مه‌به‌سته بێگومان ناتوانن، هه‌روه‌ها چه‌نده‌ها نهێنی تریشی تێدایه‌، زاناكان له هه‌ندێكی دواون، هه‌ندێكیشیان وتوویانه‌: هه‌ر خوا خۆی زانایه به نهێنی ئه‌و پیتانه‌.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi