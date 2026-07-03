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003

3. Surah Ali 'Imran

Keluarga Imran

Bacalah dan dengarkan Surah Ali 'Imran dengan terjemahan, tafsir, pembacaan audio, arti kata demi kata, dan transliterasi. Diterjemahkan oleh Sadiq and Sani.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
አ.ለ.መ (አሊፍ ላም ሚም)፤
Tafsir
Pelajaran
Refleksi