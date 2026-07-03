C’est Lui Qui, sur toi, a fait descendre (en révélation) le Livre dont certains versets, clairs et ne prêtant à aucune confusion, sont le fondement de l’Écriture ; d’autres, cependant, ont de multiples sens. Les gens dont les cœurs ont dévié suivent les versets ambigus pour semer la discorde en leur donnant les interprétations (qu’ils veulent) ; or Allah Seul en connaît l’interprétation ; les gens au savoir bien ancré, quant à eux, disent : « Nous y avons cru car Tout vient de notre Seigneur ! » Seuls s’en souviennent, cependant, les esprits sagaces.