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003

3. Surah Ali 'Imran

Keluarga Imran

Bacalah dan dengarkan Surah Ali 'Imran dengan terjemahan, tafsir, pembacaan audio, arti kata demi kata, dan transliterasi. Diterjemahkan oleh Ghali Apapur Apaghuna.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
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Alif Laam Miim
Tafsir
Pelajaran
Refleksi