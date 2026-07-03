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003

3. Surah Ali 'Imran

Keluarga Imran

Bacalah dan dengarkan Surah Ali 'Imran dengan terjemahan, tafsir, pembacaan audio, arti kata demi kata, dan transliterasi. Diterjemahkan oleh Tafsir Al-Muyasser.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
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سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi