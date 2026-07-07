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Al-Jinn
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Na kwamba sisi tulidhani kuwa hakuna yoyote atakayemzulia Mwenyezi Mungu Aliyetukuka urongo, si katika binadamu na si katika majini, wa kumnasibishia Yeye mke na mtoto.