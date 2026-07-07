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Al-Jinn
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Ajialonline
Mengikuti
tahun lalu
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Referensi
Ayat 72:5
'Assume the best regarding them [i.e., those transmitting religious knowledge], perhaps thinking that none would dare fabricate lies against Allah, the Lord of the Worlds.
However, the crucial pedagogical lesson ( ad-dars at-tarbawi) here is the absolute necessity of verification and authentication (at-tathabbut) in matters pertaining to the Religion (ad-Dīn), and the imperative of acquiring knowledge (al-'ilm) exclusively from trustworthy and r...
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