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Al-Jinn
20
72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلْ
اِنَّمَاۤ
اَدْعُوْا
رَبِّیْ
وَلَاۤ
اُشْرِكُ
بِهٖۤ
اَحَدًا
۟
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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