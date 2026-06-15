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Al-Ma'idah
76
5:76
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦
قُلْ
اَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَمْلِكُ
لَكُمْ
ضَرًّا
وَّلَا
نَفْعًا ؕ
وَاللّٰهُ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Mengapa kamu menyembah makhluk selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
{ قُلْ ْ}
لهم أيها الرسول:
{ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ْ}
من المخلوقين الفقراء المحتاجين،
{ ما لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ْ}
وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع،
{ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ْ}
لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات.
{ الْعَلِيمُ ْ}
بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة، والأمور الماضية والمستقبلة، فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، ويخلص له الدين.