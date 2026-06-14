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Al-Ma'idah
70
5:70
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
لَقَدْ
اَخَذْنَا
مِیْثَاقَ
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
وَاَرْسَلْنَاۤ
اِلَیْهِمْ
رُسُلًا ؕ
كُلَّمَا
جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌۢ
بِمَا
لَا
تَهْوٰۤی
اَنْفُسُهُمْ ۙ
فَرِیْقًا
كَذَّبُوْا
وَفَرِیْقًا
یَّقْتُلُوْنَ
۟ۗ
Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil,
1
dan telah Kami utus kepada mereka Rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, (maka) sebagian (dari Rasul itu) mereka dustakan kali dan sebagian yang lain mereka bunuh.
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Pelajaran
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى:
{ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ْ}
أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله،
والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله:
{ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ْ}
إلى آخر الآيات.
{ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ْ}
يتوالون عليهم بالدعوة، ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم، ولم يفد
{ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ ْ}
من الحق كذبوه وعاندوه، وعاملوه أقبح المعاملة
{ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ْ}