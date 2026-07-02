Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
111
5:111
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَاِذْ
اَوْحَیْتُ
اِلَی
الْحَوَارِیّٖنَ
اَنْ
اٰمِنُوْا
بِیْ
وَبِرَسُوْلِیْ ۚ
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ
بِاَنَّنَا
مُسْلِمُوْنَ
۟
Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslim)."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
] وهحی لێره واته: ئیلهام دێت، وه ئیلهامم خسته دڵی حهوارییهكانهوه شوێنكهوتوانی عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه ئیمان به من و به پێغهمبهرهكهی من بێنن كه عیسایه- صلى الله عليه وسلم -، یاخود لهسهر زمانی پێغهمبهر عیسى وه- صلى الله عليه وسلم - پێم وتن [
قَالُوا آمَنَّا
] وتیان: ئیمانمان هێناو وهڵامی خوای گهورهو دهعوهو بانگهوازی عیسى پێغهمبهریان دایهوه- صلى الله عليه وسلم - [
وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١)
] ئهی پهروهردگار شایهت به كه ئێمه موسڵمانین و موسڵمان بووینه.