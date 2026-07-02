Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
110
5:110
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيية الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسراييل عنك اذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هاذا الا سحر مبين ١١٠
إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٠
اِذْ
قَالَ
اللّٰهُ
یٰعِیْسَی
ابْنَ
مَرْیَمَ
اذْكُرْ
نِعْمَتِیْ
عَلَیْكَ
وَعَلٰی
وَالِدَتِكَ ۘ
اِذْ
اَیَّدْتُّكَ
بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ۫
تُكَلِّمُ
النَّاسَ
فِی
الْمَهْدِ
وَكَهْلًا ۚ
وَاِذْ
عَلَّمْتُكَ
الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِیْلَ ۚ
وَاِذْ
تَخْلُقُ
مِنَ
الطِّیْنِ
كَهَیْـَٔةِ
الطَّیْرِ
بِاِذْنِیْ
فَتَنْفُخُ
فِیْهَا
فَتَكُوْنُ
طَیْرًا
بِاِذْنِیْ
وَتُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ
وَالْاَبْرَصَ
بِاِذْنِیْ ۚ
وَاِذْ
تُخْرِجُ
الْمَوْتٰی
بِاِذْنِیْ ۚ
وَاِذْ
كَفَفْتُ
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
عَنْكَ
اِذْ
جِئْتَهُمْ
بِالْبَیِّنٰتِ
فَقَالَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْهُمْ
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟
Dan Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku menguatkanmu dengan Rohulkudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) Hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە موعجیزەكانی عیسا-
صلی الله علیه وسلم
-} [
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - باسی ئهو نیعمهتانهی من بكه بهسهر خۆت و دایكتهوه كه به بێ باوك دروستم كردیت، وه كردتم به پێغهمبهر، وه لهبێشكهدا هێناتمه قسه تا شایهتى بدهیت لهسهر داوێن پاكى دایكت، وه دانت نا به پهرستنى مندا، وه تا بیسهلمێنێ كه ئهوانه خوا نهبوونهو خوای گهوره پشتیوانی كردوون و نیعمهتی خۆی ڕژاندووه بهسهریاندا [
إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
] كه من پشتیوانی تۆم كرد وه بههێزم كردیت به (روح القدس) بهو ڕوحه پاكهی كه خستمه بهرت، یاخود به جبریل- صلى الله عليه وسلم - [
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
] كۆمهڵێك موعجیزهی به عیسى- صلى الله عليه وسلم - بهخشی بۆ پشتیوانی كردنی كه تۆ له ناو بێشكهدا مناڵ بووی قسهت لهگهڵ خهڵكیدا ئهكرد، وه كاتێ كه بهتهمهن بووی لهههردوو حاڵهتهكهدا وهكو یهك قسهت ئهكرد [
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
] وه فێری نوسین و تێگهیشتنتم كرد [
وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
] وه فێری تهورات و ئینجیلم كردیت [
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
] وه له قوڕ شێوهی باڵندهت دروست ئهكردو فووت پیا ئهكرد بهئیزنی خوای گهوره ئهبووه باڵندهو ئهفڕی به ئاسماندا [
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
] وه ئهوهی كه ههر له زگماكهوه كوێره به ئیزنی خوا چاكت ئهكردهوه وهبهڵهكت چاكت ئهكردهوه به ئیزنی خوای گهوره تا بزانن كه عیسى- صلى الله عليه وسلم - خوا نهبووهو كوڕی خوا نهبووه بهڵكو عهبدی خواو پێغهمبهرى بووه [
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي
] وه لهناو گۆڕهكاندا مردووت دهرئهكردو زیندووت ئهكردوه به ئیزنی خوای گهوره [
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ
] وه یادى ئهم نیعمهتهم بكهوه بهسهرتهوه كه نهم هێشت و مهنعی بهنی ئیسرائیلم كردو لهسهر تۆم لادان كاتێك كه ویستیان بتكوژن بهرزم كردیتهوه بۆ ئاسمان [
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
] كاتێك كه ئهو ههموو موعجیزهو بهڵگه روون و ئاشكرایهت بۆیان هێنا [
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١١٠)
] كافران وتیان: ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها سیحرو جادوویهكی ئاشكرا نهبێ.