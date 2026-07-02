Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
109
5:109
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩
یَوْمَ
یَجْمَعُ
اللّٰهُ
الرُّسُلَ
فَیَقُوْلُ
مَاذَاۤ
اُجِبْتُمْ ؕ
قَالُوْا
لَا
عِلْمَ
لَنَا ؕ
اِنَّكَ
اَنْتَ
عَلَّامُ
الْغُیُوْبِ
۟
(Ingatlah), pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia bertanya (kepada mereka), "Apa jawaban (kaummu) terhadap (seruan)mu?" Mereka (para rasul) menjawab, "Kami tidak tahu (tentang itu). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
] له ڕۆژی قیامهت خوای گهوره پێغهمبهران كۆ ئهكاتهوهو پێیان ئهفهرمووێ: ئوممهتهكانتان چی وهڵامێكی ئێوهیان دایهوه له دونیا؟ [
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
] ئهڵێن: ئهی پهروهردگار ئێمه هیچ زانیاریهكمان نیهو ئاگامان لێ نیه ئێمه كه هاتین خۆت ئاگاداری و زانیارى ئێمه له چاو زانیارى تۆ هیچ نیه، یاخود وتراوه: لهبهر سهختی ڕۆژی قیامهت لهبیریان ئهچێ كه ئوممهتهكانیان چی وهڵامیان داوهتهوه [
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٩)
] ههر تۆ خۆت زانای نهێنیهكانی و ئاگات له ههمووى ههیه.