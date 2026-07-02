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Al-Ma'idah
107
5:107
فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ١٠٧
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًۭا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٧
فَاِنْ
عُثِرَ
عَلٰۤی
اَنَّهُمَا
اسْتَحَقَّاۤ
اِثْمًا
فَاٰخَرٰنِ
یَقُوْمٰنِ
مَقَامَهُمَا
مِنَ
الَّذِیْنَ
اسْتَحَقَّ
عَلَیْهِمُ
الْاَوْلَیٰنِ
فَیُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ
لَشَهَادَتُنَاۤ
اَحَقُّ
مِنْ
شَهَادَتِهِمَا
وَمَا
اعْتَدَیْنَاۤ ۖؗ
اِنَّاۤ
اِذًا
لَّمِنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa,
1
maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian tentu kami termasuk orang-orang zalim."
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